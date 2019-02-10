تحديد موعد محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق

أخبار الآن | كوالالمبور - ماليزيا - (رويترز)

تبدأ يوم الثلاثاء محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة الفسادِ واستغلال السلطة.

ومن المتوقع أن تكون أول محاكمة ضمن محاكمات كثيرة، بسبب ما يشتبه بأنه تحايلٌ في صندوق التنمية الماليزي الحكومي وان.ام.دي.بي.

ومع اقتراب موعد المحاكمة يسعى نجيب الذي أكد براءته إلى تغيير صورته بشكل أكبر مصورا نفسه على أنه ضحية حكومة حاقدة برئاسة رئيس الوزراء مهاتير محمد.

وتبدأ المحاكمة بعد تسعة أشهر من خسارة نجيب في انتخابات عامة هيمن عليها استياء الناس بسبب مزاعم بسرقة نحو 4.5 مليار دولار من صندوق "وان.ام.دي.بي" وتحويل ربعها إلى حساباته الشخصية في البنوك.

وعثرت الشرطة على بضائع بقيمة نحو 300 مليون دولار وأموال سائلة في عقارات لها صلة بنجيب بعد فترة وجيزة من الانتخابات التي جرت في مايو أيار 2018.

وكما أنه حاول رسم صورة له بوصفه صوتا شعبيا للطبقة العاملة ولاسيما أفراد الملايو الذين يشكلون غالبية.



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