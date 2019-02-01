لماذا يرفض بعض الروس استخدام الكرملين للمرتزقة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هناك كثير من الناس في روسيا منزعجون بشدة من استخدام الكرملين للمرتزقة مثل مجموعة الفاغنر. أحد أهم ما يقلق منتقدي الفاغنر هو كيف تعامل المجموعة مُرتزقيها.

في حين يستمتع زعماؤهم بملذات الحياة ، تعامل مجموعة الفاغنر مرتزقيها كمورد رخيص . بما أن حياة مرتزقة الفاغنر لا معنى لها بالنسبة للمجموعة، فهم عرضة

لاستغلالهم واستخدامهم بطريقة سيئة. في نوفمبر عام 2018، قدم مقاتلون عسكريون قدامى التماسا إلى المحكمة الجنائية الدولية يطالبونها بفتح تحقيق ضد الشركات العسكرية الروسية الخاصة.

يشارك المرتزقة الروس في نزاعات في شرق أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وشمال وجنوب السودان واليمن ودول أخرى في آسيا وأفريقيا. قتل المئات من المرتزقة الروس وأصيب كثير منهم خلال هذه العمليات. السلطات الروسية لا تعترف رسميا بمقاتلي

الفاغنر. ونتيجة لذلك، عليهم أن يقاتلوا كـ "متطوعين". في النهاية، لا يحصل هؤلاء المرتزقة على المزايا الممنوحة للعسكريين الآخرين، فهم لا يحصلون على ألاجور أو المساعدة الطبية التي يحظى بها المحاربون القدامى. ووفقاً للدعوى القضائية، كثيراً ما توقع مجموعات

كالفاغنر عقوداً غير قانونية مع المرتزقة الروس، وبالتالي يتم تضليلهم وإخراجهم من بلدانهم الأصلية، فضلاً عن استخدامهم بشكل غير قانوني لأغراض عسكرية.

المادة 359 من القانون الجنائي الروسي الاتحادي.

"تجنيد أو تدريب أو تمويل أو أي دعم مالي آخر للمرتزقة واستخدامهم في نزاع مسلح أو أعمال عسكرية، يعاقب عليه القانون من بالسجن من أربع إلى ثمان سنوات مع افراج مشروط لمدة تصل إلى سنتين".

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "مشاركة المرتزقة في نزاع مسلح أو أعمال عسكرية، يعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات"

ملاحظة: يعتبر الشخص مرتزقاً إذا كان يعمل من أجل الحصول على مكافأة مادية وهو ليس مواطناً في دولة مشاركة في نزاع مسلح أو عمليات عسكرية ولا يقيم بشكل دائم في أراضيه، وليس شخصاً تم إرساله لأداء مهام رسمية".



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