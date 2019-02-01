ترامب يعلن تفاصيل قمته مع كيم الأسبوع المقبل

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في الأسبوع المقبل، وأنه تم تحديد الموعد والمكان.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض "سنعلن ذلك قريبا جدا. سنعلنه في وقت مبكر من الأسبوع القادم وهم راغبون تماماً في عقد اللقاء".

وأضاف "أعتقد أن معظمكم يعرف المكان. لا اعتقد انه سر كبير"، متحدثاً عن "تقدم هائل" مع بيونغ يانغ.

عقد ترامب أول قمة تاريخية مع كيم في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي لمحاولة إقناع رجل كوريا الشمالية الذي يعيش في عزلة دولية بالتخلي عن السلاح النووي.

تعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات شديدة في الداخل من جانب منتقدين يقولون إن كيم لم يتخذ خطوات ملموسة كافية نحو نزع السلاح النووي تبرر عقد قمة ثانية. وقال دان كوتس مدير المخابرات القومية الأمريكية الثلاثاء إن كوريا الشمالية ستقاوم الضغوط لأن قادتها يرون أن مقدرات الأسلحة النووية "حاسمة لبقاء النظام".

ورد ترامب الخميس على قادة المخابرات الذين لا يتفقون مع سياسته الخارجية في كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

وقال "أنا لا أوافق على بعض ما قالوه، أعتقد أنني على حق. والوقت سيثبت على الأرجح أنني على حق".



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