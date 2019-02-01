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ترامب يعلن أن تحقيق مولر لا يشمله شخصياً

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

قال الرئيس ترامب في حديث لصحيفة New York Times  أن مولر أكد للمحامين، أن ترامب  ليس مشمولاً بالتحقيق وأشار ترامب إلى أنه لم ينزعج لأن مرشحه لمنصب المدعي العام الأمريكي ويليام بار وعد بإتاحة الفرصة لروبرت مولر لإتمام التحقيق بالكامل، مؤكداً أنه سمع بهذا التصريح، وكان مقبولاً تماماً بالنسبة له.

وأكد رود روزنشتاين نائب المدعي العام الأمريكي لمحامي دونالد ترامب، أن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي بانتخابات ترامب، لا يشمل الرئيس الأمريكي شخصيا. ويجري روبرت مولر تحقيقه في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 التي فاز فيها ترامب على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون. 

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