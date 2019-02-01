بولتون يحث مادورو على قبول عفو مقترح من غوايدو

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



حض مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي لم تعد الولايات المتحدة تعترف بشرعيته، على قبول عفو اقترحه المعارض الفنزويلي خوان غوايدو.

وأضاف المستشار المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجب أن يستفيدوا من عفو الرئيس غوايدو ،

وغوايدو الذي يرأس الجمعية الوطنية الفنزويلية وأعلن نفسه الأسبوع الماضي "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا بدعم من الولايات المتحدة، كان قد فتح الباب أمام إمكان منح عفو للرئيس مادورو.

وجدد غوايدو دعوة الجيش الفنزويلي إلى عدم الاعتراف بمادورو رئيساً، وقال "أنا واثق بأنه في لحظة ما سيعبّر الجيش عن استيائه وينتهز هذه الفرصة للوقوف إلى جانب الدستور. ليس فقط لأننا نعرض العفو وضمانات".

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