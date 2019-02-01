ايرلندا الشمالية.. لم اختارت السلام؟

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبيداعبيد- رامي شوشاني)

هل سبق وسمعتم باتفاق "الجمعة العظيمة"؟

إنه إسم أشهر اتفاق سلام في تاريخ المملكة البريطانية..

ماذا تعرفون عنه؟ وكيف كانت بريطانيا قبل توقيعه؟ وهل يمكن ان يكون قصة سلام للتاريخ؟

بالرجوع إلى ما قبل 48 سنة من الآن

عاشت أيرلندا الشمالية فترة مظلمة في تاريخها عم فيها القتل والاغتيال والتدمير وحروب العصابات.. قتل على إثرها أكثر من 3500 شخصا.

دارت رحى الحرب في إيرلندا بين البروتيستانت.. الراغبون في الحفاظ على مكانة إيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة والأقلية الكاثوليكية.. المطالية بإنهاء الحكم البريطاني في الشمالوتوحيد جزيرة إيرلندا في دولة واحدة

استمرت الحرب الإثنية 30 عاما ظلت ذكرياتها ماثلة في الأذهان

الحرب بلغة الأرقام خلال ربع قرن من الحرب :

- قتل نحو 3600 شخص

- أصيب ما يقرب من 50 ألف شخص

- وأصيب نصف مليون شخص بصدمات نفسية بسبب أعمال العنف

حالات اختطاف واغتيالات وضرب وتفجيرات وترهيب بعد حرب إثنية دينية دامية عمرت لحوالي 30 عاما..

بتاريخ 10 أبريل 1998.. اجتمعت الأطراف على طاولة واحدة لتوقيع اتفاق "الجمعة العظيمة" (الجمعة العظيمة بخط ولون مميزين)

الحكومتين البريطانية والإيرلندية وأحزاب إيرلندا الشمالية.

نص الاتفاق على تقاسم السلطة بين البروتيستانت والكاثوليك في إيرلندا الشمالية

والمساواة في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية

بعد اتفاق "الجمعة المجيدة".. أيدت معظم الأحزاب في إيرلندا الشمالية بنود الاتفاق..

ودخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 1999

إتفاق أرسى تقاسم السلطة بين النواب الكاثوليك والبروتستانت داخل المؤسسات المتمتعة بحكم ذاتي

حملنا ملامح هذا الإتفاق الى الشباب الفلسطيني فكانت اجوبتهم صادمة تنم عن حاجة دفينة للتغيير و للسلام.

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