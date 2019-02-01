ألمانيا تحظر تصميم نظام صاروخي لأوكرانيا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حظرت الحكومة الألمانية على شركة Rheinmetall تصميم منظومة دفاع جوي صاروخية متنقلة، بشكل مشترك مع أوكرانيا.

ألكسندر كلوتشكو نائب مدير مؤسسة "أرسينال" للإنتاج الحربي في كييف قال إن الأصدقاء في الحكومة الألمانية منعوا الشركة من التعاون مع أوكرانيا، وأضاف أن شركته ستواصل العمل بالتعاون مع مؤسسات محلية صغيرة.

كلوتشكو أضاف: "حاولنا في إحدى الفترات إنتاج منظومة متحركة من هذا النوع يمكنها أن تمنع بشكل كبير الهجمات المحتملة لطيران العدو على مواقعنا، لأن هذه المنظومات قادرة على التحرك من مكان إلى آخر وبالتالي التخفي. وهي قادرة على إسقاط العشرات من الطائرات الحربية المعادية، مما سيجعل الخصم يدرك أنه لن يفلت من العقاب ولن يتمكن من السيطرة على الجو بسهولة".

وأشار إلى أن مؤسسته حاولت تصميم هذه المنظومات بالتعاون مع شركة Rheinmetall الألمانية، التي كان يجب أن تنتج الهيكل وكذلك أجهزة التصويب ومتابعة الهدف.

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