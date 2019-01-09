49 مهاجراً عالقون قبالة سواحل مالطا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



عبرت المفوضية العليا للاجئين، الأربعاء، عن قلقها، تجاه وضع 49 مهاجراً عالقين قبالة سواحل مالطا، داعيةً إلى إيجاد حلاً سريعاً يتيح نقلهم إلى مرفأ آمن.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية لفرنسا، سيلين شميتن، إن هذا الانتظار طوال 19 يوماً في البحر، والقلق الناجم عنه، يزيدان من حدة الصدمات التي تعرض لها هؤلاء الأشخاص الذين فروا من العنف، وكانوا ضحايا التعذيب، مشيرة إلى وجود أطفال صغار في السفينتين.

وشددت شميتن، على ضرورة نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مرفأ آمن، لافتة إلى أنه يتعين إيجاد حل سريع قبل أن تسوء الأحوال الجوية، وتؤدي إلى مزيد من الصعوبات للأشخاص الذين أنقذوا، بما في ذلك تدهور أوضاعهم الصحية.

وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، دعت في 13 كانون الأول/ديسمبر، إلى إيجاد حل سريع للأشخاص العالقين على متن السفينتين "سي ووتش" و"سي اي" اللتين تملكهما احدى المنظمات الألمانية غير الحكومية، في حين أعربت عشرة بلدان أوروبية عن استعدادها لاستضافة المهاجرين الـ49، لكن مالطا تريد اتفاقاً شاملاً يتضمن 249 شخصاً آخر استضافتهم في الأيام الأخيرة.

وهذا الطلب، أخذته في الاعتبار البلدان الأخرى التي طرحت عرضاً يبلغ حوالى 200 شخص كما ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي.

وقالت المتحدة باسم المفوضية، "نحن ممتنون للدول الأوروبية التي عرضت استقبالهم".

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