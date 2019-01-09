مشتبه به جديد على خلفية اعتداءات باريس عام 2015

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



وجهت التهمة في نهاية ديسمبر في بلجيكا إلى رجل للاشتباه بأنه زود الجهاديين الذين شنوا هجمات باريس في نوفمبر 2015، وأودع السجن، على ما أفادت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية الأربعاء .

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية إريك فان دويس لوكالة فرانس برس أن المشتبه به الجديد في هذه الاعتداءات التي أعد القسم الأكبر منها في بلجيكا وأوقعت 130 قتيلا ولا سيما في قاعة "باتاكلان" للحفلات الموسيقية، اعتقل "قبل عيد الميلاد" ويشتبه

بضلوعه في "تأمين (بنادق) الكلاشنيكوف" لمنفذي الاعتداءات.

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