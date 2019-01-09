محكمة يابانية ترفض الإفراج عن غصن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفضت محكمة يابانية الأربعاء الإفراج عن الرئيس السابق لشركة نيسان موتوز اليابانية لصناعة السيارات، وفقاً لما كشفه محاميه.

ومن المقرر استمرار فترة احتجاز رئيس مجلس إدارة رينو، الحالية حتى الجمعة.

وكان غصن نفى الاتهامات أمام المحكمة في أول ظهور علني له منذ القبض عليه في العاصمة اليابانية طوكيو في التاسع عشر من تشرين الثاني الفائت بتهم ارتكاب مخالفات مالية وشبهة التهرب الضريبي.

محكمة طوكيو الجزئية قالت إنها رفضت طلباً من محامي كارلوس غصن، الذي اعتقل بتهم مالية، للإفراج عنه.

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