ثلوج في أثينا وسط أجواء باردة تعم اليونان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

اكتست الآثار اليونانية في العاصمة أثينا بالثلوج مع انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد إلى مستويات قياسية.

كما أفادت تقارير بأن الأمطار الغزيرة والثلوج تساقطت على جزيرة قبرص التي تقع في البحر المتوسط واعتادت على فترات جفاف طويلة.

وتساقطت الثلوج على السائحين عند الأكروبوليس في الصباح الباكر فيما اضطر السكان إلى استخدام الطرق التي تعثرت القيادة فيها بسبب الثلوج كما أغلقت العديد من المدارس في منطقة أثينا.

وفي شمال اليونان، سجلت درجة الحرارة رقما منخفضا قياسيا بلغ 23 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة فلورينا وتعثرت خدمات الطرق السريعة والسكك الحديدية والحافلات.

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