تصنيف وحدة مخابرات إيرانية بخانة الإرهاب

أخبار الآن | بروكسل – بلجيكا (رويترز)

قال الاتحاد الأوروبي إنه أضاف إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية إلى قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد.

وقال البيان إن المجلس تبنى هذا الإدراج في إطار رده على هجمات أُحبطت مؤخراً على أراض أوروبية.

واتفق وزراء الدول الأعضاء بالاتحاد في اجتماع في بروكسل يوم الثلاثاء على هذا الإجراء الذي يبدأ تنفيذه اليوم الأربعاء ويعني تجميد أصول المدرجين.

وشهدت دول أوروبية عدة، في الأشهر الأخيرة، محاولات شن هجمات إرهابية قادتها خلايا تابعة للنظام الإيراني في دول فرنسية عدة.

ومن أبرز هذه المحاولات، التخطيط لمؤامرة إرهابية في العاصمة الفرنسية باريس، نجحت أجهزة أمنية في دول أوروبية بإحباطها، قبل أشهر.

وكان الادعاء الألماني قد وجه الاتهام رسميا، في يوليو الماضي، إلى الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، كونه كلّف زوجين في بلجيكا لتنفيذ مخطط إرهابي كان يستهدف تجمعاً ضخماً للمعارضة الإيرانية في العاصمة الفرنسية باريس.

وألقت السلطات الألمانية القبض في وقت سابق من يوليو الجاري على أسدي، في مدينة أشافنبورغ الألمانية بناء على مذكرة توقيف أوروبية.

وفي بلجيكا، نفذت الأجهزة الأمنية، الصيف الماضي، خمس عمليات مداهمة ترتبط بقضية محاولة شن هجوم على تجمع المعارضة الإيرانية.

وعقب إحباط المؤامرة الإرهابية، اتهمت المعارضة الإيرانية، النظام الإيراني بالتخطيط لاستهداف مؤتمرها في باريس.

واستهدف المخطط تحديداً مؤتمراً نظمته جماعة مجاهدي خلق الإيرانية في ضاحية فيلبنت في باريس، حيث احتشد على مدار أيام آلاف المناهضين للنظام الإيراني.

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