الإعلان عن نتائج انتخابات الكونغو خلال ساعات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مفوضيّة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديموقراطية، أنّ النتائج المؤقّتة للانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ستعلن في غضون "24 إلى 48 ساعة".

وإثر هذا الإعلان منعت الشرطة حركة المرور في الطريق المؤدّية إلى مقرّ اللّجنة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات كورناي نانغا لوكالة فرانس برس إنّ "العمل ضخم ولا يمكن إنجازه في بضع ساعات".

من جهتها قالت اللجنة في تغريدة على تويتر إن "الجمعية العامّة للّجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات بدأت مساء الثلاثاء سلسلة مداولات ومشاورات ستنشر في نهايتها النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية".

وخاض الانتخابات 21 مرشّحاً تنافسوا على خلافة الرئيس جوزف كابيلا الذي حكم البلاد لنحو 18 عاماً ولم يترشّح لولاية جديدة.

تنافس في الانتخابات مرشّح السلطة إيمانويل رامازاني شاداري في وجه اثنين من مرشّحي المعارضة هما فيليكس تشيسيكيدي السياسي المخضرم ومارتن فايولو الذي دخل مؤخّراً معترك السياسة.

ورغم أنّ يوم الانتخابات كان هادئاً نسبياً، إلاّ أنّ منسوب التوتّر في البلاد يتزايد كلّما تأخّر الإعلان عن النتيجة لا سيّما وأنّ المعارضة تخشى حصول تلاعب في النتيجة لصالح مرشّح السلطة.

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