أستراليا.. طرود مشبوهة تصل إلى السفارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة الأسترالية في بيان أن عدة طرود مشبوهة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في كانبيرا وملبورن، ولم ترد تقارير بعد عن أي ضرر لحق بالعاملين.

ولم تحدد الشرطة أي من السفارات أو القنصليات التي وصلتها هذه الطرود، لكن وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأن الطرود أرسلت إلى ما لا يقل عن تسع بعثات دولية في ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية، منها السفارات البريطانية والسويسرية والألمانية والهندية.

وقالت الشرطة في بيان دون الخوض في التفاصيل ”أجهزة الطوارئ تعكف على فحص... التحقيق جار في الملابسات المحيطة بهذه الوقائع".

وأظهرت صور لشبكة (9 نيوز) رجال إطفاء ومسعفين عند البعثتين الهندية والأمريكية في ملبورن، ثاني أكبر المدن الاسترالية.

وأكدت متحدثة باسم المفوضية البريطانية العليا أن مكتبها في ملبورن وصله طرد مثير للريبة.

وقالت ”نحن على اتصال وثيق مع الشرطة الاتحادية الأسترالية والسلطات المحلية بخصوص الوضع... جميع العاملين آمنون“.

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