عقوبات أوروبية على المخابرات الإيرانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسون، أن الاتحاد الأوروبي أقر عقوبات على المخابرات الإيرانية. وجاءت العقوبات الأوروبية على جهاز المخابرات الإيراني، كرد فعل على معلومات حول أنشطة غير قانونية لوكالة استخبارات إيرانية على الأراضي الدنماركية، وفق ما أوضحه وزير الخارجية.



وقال الوزير سامويلسون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم استدعاء السفير الإيراني لدى كوبنهاغن، مرتضى مراديان، للاجتماع بمدير القسم السياسي بوزارة الخارجية.

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أبدى الاتحاد الأوروبي، استعداده لفرض عقوبات على إيران، بسبب اتهامها بتدبير مؤامرات لاغتيال معارضين للنظام الإيراني في الدنمارك وفرنسا.

وخلال الشهر نفسه،أعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات اقتصادية وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية.

وتعد هذه أقسى عقوبات في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.

كما جمدت فرنسا أصولاً للاستخبارات الإيرانية وأخرى لإيرانيين اثنين، بينما طردت دبلوماسيين خارج أراضيها مؤخراً.

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