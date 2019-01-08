انفجار ناقلة نفط قبالة هونغ كونغ يوقع قتيلا

أخبار الآن | هونغ كونغ (أ ب )



قالت شرطة هونغ كونغ إن حريقًا شب بناقلة نفط في المياه الجنوبية لهونغ كونغ يوم الثلاثاء، نتج عنه مقتل أحد أفراد الطاقم، فيما أنقذت السلطات ما لا يقل عن 21 شخصًا آخرين. ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة على بعد نحو ميل بحري واحد إلى الجنوب من جزيرة لاما.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: “لا يزال هناك بعض أفراد الطاقم بحاجة للإنقاذ”. ونشرت الشرطة صورة لناقلة النفط على إحدى صفحاتها على “فيسبوك”، وتبدو فيها جانحة ويتصاعد من هيكلها دخان أسود، وأمكن من الصورة رؤية اسم الناقلة (أولاك فورتشن).

وتظهر بيانات تتبع السفن أن الناقلة كانت محملة بستة آلاف طن من البنزين، وأوصلت معظمه إلى إقليم قوانغتشو يومي السادس والسابع من كانون الثاني/يناير الجاري.

إقرأ أيضا:

عقوبات أوروبية على المخابرات الإيرانية