إنقاذ مهاجرين اختطفوا بطريقهم لأمريكا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أنقذت السلطات المكسيكية 159 مهاجراً غير شرعي من أمريكا الوسطى بينهم 50 قاصراً بعد اختطافهم من قبل عصابة إجرامية في ولاية بويبلا بوسط البلاد. وأعلن وزير الأمن العام في بويبلا فرناندو روساليس ، انقاذ المهاجرين غير الشرعيين القادمين من غواتيمالا، وهندوراس، والسلفادور في عدة عمليات خاصة ببلدة أكاخيتي.



ودفع المهاجرون حوالي 40 ألف بيزو (200 دولار) لنقلهم إلى الحدود المكسيكية الأمريكية، ولكنه تعرضوا للنصب في ولاية بويبلا. وكانت المجموعة تضم 68 رجلاً، و20 إمرأة، و20 طفل،ة و39 طفلاً و3 رضع، وتلقى جميعهم الرعاية الطبية.

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