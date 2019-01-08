إصابة 20 طفلا بهجوم عل مدرسة ابتدائية في الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصيب 20 طفلاً بجروح في هجوم على مدرسة ابتدائية في العاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء 8 كانون الثاني (يناير)، حسب ما أعلنت السلطات الصينية.

وأفادت وسائل إعلام أن الرجل نفذ هجومه بمطرقة، فيا أعلن مسؤول الإدارة المحلية في حي شيشنغ الواقع في غرب بكين، إن المشتبه به "تحت السيطرة"

وتابع المسؤول أن التلاميذ الجرحى نقلوا إلى المستشفى مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.

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