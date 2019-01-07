هجوم علني على خامنئي في البرلمان الإيراني

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)

وجه نائب في البرلمان الإيراني، هجوماً ونقداً علنياً غير مسبوق، للمرشد الإيراني علي خامنئي، القى خلاله باللوم على سياساته الخارجية والمتدخلة في شؤون الدول المجاورة باعتبارها الأسباب الرئيسة لعزلة البلاد ومشاكلها الاقتصادية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن برلماني إيراني قوله إن السياسة الخارجية للبلاد دفعت إيران إلى "تحمل تكاليف مادية غير ضرورية"، يمكنها أن "تشل شوارع طهران".

وهي المرة الأولى التي يوجه أحد النواب نقدا علنيا في البرلمان للسياسة الخارجية لخامنئي على الرغم من عدم ذكر اسمه، ونقد سياسته بطريقة حذرة ودبلوماسية.

وفي خطاب وصفه "راديو فردا" الإيراني، ومقره في الولايات المتحدة، بغير المسبوق، قال جليل رحيمي جهانآبادي، الأحد، قبل بدء جدول الأعمال الرسمي للبرلمان: "لا بد من التخلص من التكاليف المادية غير الضرورية التي ليست ذات أولوية".

واتخذ النائب البرلماني من الاتحاد السوفييتي مثالا على حديثه، قائلا إنه تفكك في نهاية المطاف رغم رؤوسه النووية وتأثيره حول العالم.

وبحسب وكالة الطلبة الإيرانية، أضاف رحيمي جهانآبادي "على الرغم من أهمية تأثيرنا في المنطقة، لا يجب نسيان نقطة واحدة، وهي أنه في بعض الأحيان قد تؤدي التكاليف المادية غير الضرورية إلى شل شوارع طهران".

وتابع النائب "عندما انهار الاتحاد السوفييتي، كان لديه 13 ألف رأس نووي، وكان له نفوذ في أكثر من 20 دولة، ومحطة فضائية، لكنه تمزق في شوارع موسكو، وفقد أمنه وسلامه الإقليمي".

كما تحدث رحيمي جهانآبادي، في خطابه، عن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الإيرانيون، قائلا: "اليوم، يجد الناس صعوبة في كسب العيش وإطعام أطفالهم. إذا فشلنا في حل مشكلة النفقات الداخلية والخارجية غير الضرورية، سوف نتحمل تكاليف باهظة".

ومضى يقول: " يجب أن نهتم بما نحتاجه في الداخل... نحتاج إلى أصدقاء، والحد من التوترات وزيادة التعاون في المنطقة وأن يكون الاقتصاد على رأس أولوياتنا ... ".

إقرأ أيضا:

العراق يوقف منح تأشيرات عمل لإيرانيين