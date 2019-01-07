مدمرة أمريكية تبحر في بحر الصين الجنوبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أبحرت مدمرة أمريكية قرب جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، والتي تزعم بكين السيادة عليها، فيما التقى مسؤولون أمريكيون بنظرائهم في العاصمة الصينية في محادثات خلال الهدنة بين البلدين .

وقالت المتحدثة باسم الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي ريتشيل مكمار في بيان بالبريد الإلكتروني إن المدمرة نفذت عملية لبحرية الملاحة , وأبحرت على بعد 12 ميلاً بحرياً من سلسلة الجزر ، مضيفة أن العملية لا تستهدف دولة بعينها ولا توجه رسالة سياسية.

وصدر البيان في وقت تجرى فيه محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة في بكين، في أول جولة نقاش مباشر بين البلدين منذ الاتفاق على هدنة بـ 90 يوماً في حرب تجارية عكرت صفو الأسواق الدولية.

وتزعم الصين سيادتها على كل بحر الصين الجنوبي تقريباً، وتنتقد الولايات المتحدة وحلفاءها من وقت لآخر بسبب عمليات حرية الملاحة البحرية قرب الجزر التي تحتلها. ولفيتنام، والفلبين، وبروناي، وماليزيا، وإندونيسيا، وتايوان مزاعم عن السيادة أيضاً على المنطقة.

إقرأ أيضا:

كمبوديا تحتفل بذكرى إسقاط نظام الخمير الحمر