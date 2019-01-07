عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

الجيش النيجيري يداهم مكاتب صحيفة بعد مقال بوكو حرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

داهم الجيش النيجيري مكاتب صحيفة ديلي ترست واعتقلوا صحفيين اثنين ، بعد نشر مقال عن قتال الجيش لمسلحي بوكو حرام شمال شرق البلاد.

ونشرت الصحيفة صوراً فوتوغرافية على موقعها على الإنترنت، لجنود مسلحين يداهمون مكتبها الرئيسي في العاصمة أبوجا. وأدى تصاعد هجمات المتشددين في الأشهر الأخيرة , إلى تحويل الأمن إلى قضية رئيسية في الحملة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس عشر من فبراير المقبل.

وقال الجيش في بيان بالبريد الإلكتروني إن الصحيفة "كشفت معلومات عسكرية سرية، وبالتالي قوضت الأمن القومي" في مقال نشرته يوم الأحد. وأضاف أن الصحفيين اعتقلا ليدركا أهمية الأمن القومي، وأن الجيش لا يعتزم إسكات الصحافة.

إقرأ أيضا: 

حكومة الغابون: الوضع "تحت السيطرة" وتم توقيف المتمردين

 

#بوكو حرام #أخبار عالمية #أبوجا #نيجيريا

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...