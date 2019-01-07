الجيش النيجيري يداهم مكاتب صحيفة بعد مقال بوكو حرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

داهم الجيش النيجيري مكاتب صحيفة ديلي ترست واعتقلوا صحفيين اثنين ، بعد نشر مقال عن قتال الجيش لمسلحي بوكو حرام شمال شرق البلاد.

ونشرت الصحيفة صوراً فوتوغرافية على موقعها على الإنترنت، لجنود مسلحين يداهمون مكتبها الرئيسي في العاصمة أبوجا. وأدى تصاعد هجمات المتشددين في الأشهر الأخيرة , إلى تحويل الأمن إلى قضية رئيسية في الحملة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس عشر من فبراير المقبل.

وقال الجيش في بيان بالبريد الإلكتروني إن الصحيفة "كشفت معلومات عسكرية سرية، وبالتالي قوضت الأمن القومي" في مقال نشرته يوم الأحد. وأضاف أن الصحفيين اعتقلا ليدركا أهمية الأمن القومي، وأن الجيش لا يعتزم إسكات الصحافة.

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