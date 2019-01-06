5 مراهقات لقين حتفهنّ في بولندا.. والسبب لعبة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعيش مدينة كوشالين في بولندا أجواءً من الحزن، إثر حادث وفاة 5 مراهقات أثناء ممارسة لعبة "الهروب من المبنى". وتشهد المدينة، اليوم الأحد، حداداً على أرواح الضحايا.

وكانت وسائل إعلام بولندية أشارت إلى أنّ "المراهقات لقين حتفهنّ أثناء ممارستهن اللعبة، إثر اندلاع حريق مفاجئ لم تعرف أسبابه بعد، داخل مبنى في كوشالين شمال بولندا".

ولفتت المعلومات إلى أنّ "شخصاً آخر نجا من الحريق وتمّ نقله إلى المستشفى بعد إصابته بحروق خطيرة"، لافتةً إلى أنّ "المجموعة كانت تحتفل بعيد ميلاد أحد الأشخاص".

بدوره، كشف وزير الداخلية البولندي يواكيم برودجينسكي أنّ "الضحايا كانوا في حوالى الـ15 من العمر"، مؤكداً أنّ "أنظمة مكافحة الحرائق في مرافق مماثلة في جميع أنحاء البلاد، ستخضع للمراجعة".

وتدور لعبة "الهروب من الغرفة" حول القيام بحل عدد من الألغاز، من أجل الخروج من غرفة مغلقة.

للمزيد:

حامل تطلب الطلاق من زوجها بسبب إسم مولودتهما المنتظرة