واشنطن وكوريا الشمالية تتفاوضان على مكان عقد قمة مقبلة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاحد لصحافيين أمام البيت الابيض أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "تتفاوضان" لتحديد مكان انعقاد القمة المقبلة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وكان ترامب وكيم عقدا قمة تاريخية في يونيو في سنغافورة.
واعلن ترامب الاربعاء أنه تلقى "رسالة رائعة" من كيم، مشيدا بعلاقته "الجيدة جدا" مع الزعيم الكوري الشمالي.
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