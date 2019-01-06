مناورات روسية إيرانية في بحر قزوين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

تستعد إيران وروسيا لإجراء مناورات بحرية مشتركة في بحر قزوين، تشمل مناورات للإنقاذ ومواجهة القرصنة ، بحسب ما افاد قائد القوات البحرية الإيرانية حسين خانزادي.

وقد أجرت إيران وروسيا عددا من المناورات البحرية في بحر قزوين، بما في ذلك في عامي 2015 و2017.

وكانت روسيا قالت، العام الماضي، إنها ملتزمة تماما بتعميق العلاقات مع إيران، رغم القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية، وإعادة فرض عقوبات على إيران.

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