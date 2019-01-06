بولتون: لن يتم أي عمل عسكري في سوريا دون التنسيق مع واشنطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)



صرح جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، السبت بأن أمريكا لا ترغب في أن تقوم تركيا بأي عمل عسكري في سوريا إلا بعد التنسيق الكامل مع واشنطن وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب في انسحاب من سوريا بدون اتفاق مع تركيا يضمن حماية الأكراد.

و كان بولتون قد حذر الحكومة السورية من مغبة اعتبارها الانسحاب العسكري الأمريكي المتوقع دعوة لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال بولتون للصحفيين على طائرة تقله إلى تل أبيب "ليس هناك تغيير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة وأي استخدام من النظام السوري لأسلحة كيماوية سيقابل برد قوي للغاية.. كما فعلنا في مرتين سابقتين".

وتابع قائلاً "لذلك على النظام السوري ألا تكون لديه أي أوهام بشأن الأمر".

اقرأ أيضا:

بولتون يعلن عزم واشنطن فرض المزيد من العقوبات ضد إيران