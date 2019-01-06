بودابست تحيي الحراك ضد رئيس الوزراء المجري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تظاهر بضعة آلاف في العاصمة المجرية بودابست ضد رئيس الوزراء القومي المحافظ فيكتور أوربان في استئناف للحراك الذي بدأ في الأول من الشهر الفائت, ضد إقرار قانون يجيز إطالة مدة العمل.

وشارك في التظاهرة، التي دعت إليها جميع أحزاب المعارضة والنقابات والمنظمات غير الحكومية، نحو ستة آلاف شخص بينهم مجريون مغتربون، تحدوا البرد أمام البرلمان.

وكانت هذه المشاركة دون توقع المنظمين الذين كانوا يأملون بحشد عشرات الآلاف لإستئناف حركتهم بعد عطلة أعياد نهاية العام. واستمرت التظاهرات لنحو عشرة أيام قبل عيد الميلاد وشابتها احيانا اعمال عنف.

بالتوازي، شارك بضع مئات من الأشخاص في تظاهرات في عدد من المدن المجرية.

انطلقت موجة الاحتجاجات في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر إثر تصويت البرلمان على قانون يرفع ساعات العمل الإضافية التي يجوز لأصحاب الشركات طلبها من موظفيهم إلى 400 ساعة يمكن دفعها بعد ثلاث سنوات.

وطالبت المعارضة أيضا بإلغاء الإصلاح القضائي الذي يهدد بالحد من استقلال القضاة، وبمزيد من الحرية لوسائل الإعلام العامة في هذا البلد الذي توجه اليه إنتقادات منتظمة بسبب انتهاكه لسيادة القانون.

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