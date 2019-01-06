بحضور بطريرك الروم.. الكنيسة الأوكرانية تتسلم مرسوم استقلاله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تسلمت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، المرسوم المتعلق بمنحها الاستقلال عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، عبر بطريرك الروم بإسطنبول، بارثولوميوس الأول.

جاء ذلك خلال مراسم في البطريركية الرومية بإسطنبول، السبت، حضرها رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو وأسرته، ورئيس أساقفة الكنيسة الأوكرانية سيرغي دومينكو، المعروف باسم إبيفاني.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، قال بوروشنكو: "أريد أن أشكر ملايين الأوكرانيين في جميع أنحاء العالم الذين استجابوا لمناشدتي للصلاة من أجل تأسيس الكنيسة".

وتابع: "أريد أن أشكر أجيال من الأوكرانيين الذين حلموا ... وأخيراً أرسل الله إلينا الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا".

وأقرت البطريركية ، التي يتبع لها نحو 300 مليون مسيحي أرثوذكسي في جميع أنحاء العالم ، طلب أوكرانيا للاستقلال عن الكنيسة الروسية، وسيتم تسليم المرسوم في حفل اليوم الأحد ، لاستكمال عملية الاعتراف بهذا الاستقلال.

واختارت اوكرانيا الشهر الماضي ابيفاني (39 عاما) رئيسا للكنيسة الجديدة في خطوة شبهها بوروشنكو بعملية استفتاء اوكرانيا من اجل الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي والتي جرت في عام 1991.

تجدر الإشارة إلى أن البطريركية الرومية وافقت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، على استقلال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وتشهد العلاقات بين موسكو وكييف توترًا حادًا منذ 4 سنوات، على خلفية دعم روسيا انفصاليين شرقي أوكرانيا، وانتزاع شبه جزيرة القرم (جنوب)، بموجب استفتاء غير قانوني.

وظلت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية متواجدة في موسكو منذ مئات السنين، ويرى قادة أوكرانيا أن استقلال الكنيسة أمر حيوي للتصدي للتدخل الروسي.

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