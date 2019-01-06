الكونغو الديمقراطية: إرجاء إعلان نتائج الانتخابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية, إرجاء إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس كورناي نانغا إنه تم حتى الآن فرز ما بين 45 و48 في المئة من بطاقات الاقتراع.

وخاض الانتخابات التي جرت الأحد الماضي 21 مرشحا تنافسوا على خلافة جوزيف كابيلا الذي حكم البلاد لنحو 18 عاما.

أرجأت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى "الأسبوع المقبل". وقال رئيس اللجنة كورناي نانغا: "ليس ممكنا نشر النتائج الأحد"، موضحا أنه "تم حتى الآن فرز ما بين 45 و48 في المئة من بطاقات الاقتراع".

وخاض الانتخابات التي جرت في 30 كانون الأول/ديسمبر 21 مرشحا تنافسوا على منصب الرئيس جوزيف كابيلا الذي حكم البلاد لنحو 18 عاما. وكان أبرز المرشحين ممثل السلطة إيمانويل رامازاني شاداري واثنان من مرشحي المعارضة هما فيليكس تشيسيكيدي السياسي المخضرم ومارتن فايولو الذي دخل مؤخرا معترك السياسة.

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