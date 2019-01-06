إمكانية تأجيل تصويت ماي على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات)

قد تؤجل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرة أخرى التصويت النهائي في البرلمان , على اتفاقها لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أقل من ثلاثة أشهر من موعد مغادرة التكتل.

وأفادت صحيفة صنداي تلجراف بأنه يُعتقد أن مساعدي ماي يضعون خطة لجعل موافقة أعضاء البرلمان , مشروطة بتقديم الاتحاد الأوروبي لمزيد من التنازلات.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من حجم المعارضة في البرلمان لخطتها مع إتاحة لمزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

واضطرت ماي في ديسمبر كانون الأول لتأجيل التصويت على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مواجهة معارضة شديدة داخل حزبها وجماعات أخرى في البرلمان.

وتم تغيير موعد التصويت للأسبوع الذي يبدأ في 14 يناير بعد مناقشة من المقرر أن تبدأ في الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس آذار وأثار عجز ماي حتى الآن عن إقرار اتفاقها في البرلمان قلق رجال الأعمال والمستثمرين الذين يخشون من أن البلاد تتجه إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بتكلفة اقتصادية كبيرة دون اتفاق.

وجددت ماي تحذيراتها بشأن العواقب المحتملة ما لم يوافق البرلمان على خطتها إذ قالت لصحيفة ميل أون صنداي إن الوظائف في خطر وإن النواب سيعرضون الديمقراطية للخطر إذا لم يلتزموا بنتائج استفتاء عام 2016 التي أيدت الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

المزيد:

كيف تتعامل الدول الأوربية مع اللاجئين المخالفين للقانون؟