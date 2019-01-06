إصابة جنود بريطانيين في قصف لداعش على دير الزور

أخبار الآن| دير الزور - سوريا - (وكالات)

اصيب جنديان بريطانيان في هجوم صاروخي لداعش في محافظة دير الزور السورية ، بحسب ما صرح به قيادي في قوات سوريا الديمقراطية لوسائل اعلام.

وأوضح القيادي، أن داعش استخدم صاروخ حراري، استهدف أعضاء من وحدات حماية الشعب الكردية الذين رافقهم الجنود البريطانيين، في محافظة دير الزور السورية.

وقُتل عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، صباح السبت، جرّاء استهدافهم بعبوة ناسفة من قبل داعش، في محيط مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

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