واشنطن تنوي تقليص قواتها في الصومال

أخبار الآن | مقديشو - الصومال ( أ.ف.ب )

أفاد مصدر امني مسؤول بأن واشنطن تفكر في الحد من وجودها العسكري في الصومال، وتقليص عدد الضربات الجوية التي تستهدف مواقع وعناصر جماعة "الشباب" الصومالية هناك.

ونقلاً عن البيت الأبيض فإنه يعتقد أن جماعة "الشباب" لا تشكل خطراً مباشراً على الولايات المتحدة، لأن القوات الأمريكية تمكنت من قتل الكثيرين من قياداتها، مع أنها ما تزال تمثل تهديداً للحكومة الصومالية والدول المجاورة.ولم يؤكدالبنتاغون هذه المعلومات، مشيراً على لسان متحدث باسمه إلى أنه "لم تطرأ في الفترة الأخيرة أي تغييرات على السياسة المتعلقة بالعمليات الأمريكية في الصومال، ونواصل دعم جهود الحكومة الفدرالية الصومالية لمحاربة جماعة "الشباب"

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