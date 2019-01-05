مسلحون يقتلون 13 شرطيا في ميانمار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قُتِل 13 شرطياً في ميانمار خلال هجمات متزامنة على مراكز للشرطة نفذها عدد كبير من البوذيين في راخين، ما يضفي بعداً خطيراً جديداً على النزاع في هذه الولاية الواقعة غربي البلاد.

ويزيد ذلك من تعقيدات منطقة تشهد انقساما عميقا بين مجموعات إثنية ودينية , أدت الى نزوح مئات آلاف الاشخاص من أقلية الروهينغا المسلمة خارج الحدود, إثر حملة عنيفة شنها الجيش في 2017.

وقال قائد الجيش في بيان إن مقاتلين من "جيش أراكان" بوذيين، "هاجموا أربعة مراكز للشرطة في شمال ولاية راخين وقتلوا 13 شرطياً وجرحوا تسعة آخرين".

وجاء في بيان قائد الجيش أن نحو 350 مسلحا اقتحموا أربعة مراكز للشرطة وسرقوا عشرات قطع السلاح والذخائر قبل أن يتمكن الجيش من إرسال تعزيزات شملت مروحيتين هجوميتين وعناصر مشاة.

وأحيت ميانمار الجمعة يوم الاستقلال في حفل يرتدي طابعا رمزيا كبيرا لانتهاء الاستعمار البريطاني في 1948، لكن البلاد تشهد منذ ذلك الحين نزاعات إثنية مستمرة.

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