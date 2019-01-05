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تايلند تستأنف الرحلات الجوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

استأنـَفت تايلاند الرحلات الجوية إلى أقاليمها الجنوبية بعد تباطؤ سرعة الرياح الناجمة عن أول عاصفة مدارية تضرب البلاد منذ 30 عاما.

ولجأ نحو ثلاثين ألف شخص إلى مراكز إجلاء ، إثر فيضاناتٍ وانقطاع في التيار الكهربائي نتيجة العاصفة الاستوائية "بابوك" التي اجتاحت البلاد.

واقتلعت العاصفة في طريقها أشجارا وأسطح بنايات وألحقت أضرارا بمنازل وعطلت شبكات الكهرباء.

وقبل وصول العاصفة المدارية بابوك إلى البر في إقليم ناكون سي تامارات يوم الجمعة قادمة من خليج تايلاند، أغلقت السلطات المطارات في الإقليم وفي إقليم سورات تاني القريب وكذلك في جزيرة كوه ساموي الشهيرة للعطلات وألغت كل الرحلات.

ولا يزال مئات السياح عالقين على هذه الجزر فيما بقيت حركة العبارات متوقفة الجمعة، غير أنه من المتوقع إعادة فتح ثلاثة مطارات محلية خلال النهار.

وقال كيتيبوب رودون رئيس إدارة منطقة كوه ساموي لوكالة فرانس برس إنه "من المفترض أن يغادر بعض السياح المكان اليوم مع إعادة فتح المطار واستئناف حركة العبارات".

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#أخبار عالمية #تايلند #عاصفة #الرحلات الجوية

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