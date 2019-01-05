اندلاع حرائق في غابات أسترالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

اندلع حريق في أجزاء من منطقة جنوب شرقي أستراليا ذات الكثافة السكانية المرتفعة , فيما توقع مسؤولو الأرصاد الجوية أن تتحسن الأوضاع في سيدني مع انخفاض درجات الحرارة بحلول الظهيرة.

ودفع الحريق، سلطات مكافحة الحرائق، إلى إصدار تحذير للسكان في 14 مدينة مختلفة تحضهم فيه على ترقب الوضع والاستعداد لاتخاذ إجراءات احتياطية.

وقال مسؤول في مجال التعامل مع الطوارئ إن الحريق المستعر قرب روزديل، التي تقع على بعد نحو مئتي كيلومتر إلى الشرق من ملبورن، أتى على أكثر من 25 ألف فدان فيما عرض تغير مفاجئ في اتجاه الرياح يوم الجمعة نحو 40 من رجال الإطفاء للخطر.

وقال آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ في الولاية للصحفيين يوم السبت ”وجدوا أنفسهم في موقف خطر جدا“.

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