"السترات الصفر" يوجهون رسالة لماكرون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعث محتجو "السترات الصفر" رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدوا فيها "أنهم ماضون في عملياتهم الاحتجاجية بشكل سلمي"، فيما انتقدوا الخطاب الذي ألقاه بمناسبة حلول السنة الجديدة.

وفي رسالتهم التي تعد الأولى من نوعها، انتقد المحتجون "العنف الذي استخدمته قوات الأمن خلال الاحتجاجات".

وخاطبت هذه الرسالة ماكرون بشكل مباشر: "قواتكم الأمنية تهاجم بشكل وحشي الشعب والصحافيين وكل المواطنين الذين يمارسون حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي" مضيفة:" لماذا فكرتم أنه من الضروري الاحتجاز الاحترازي لآلاف المواطنين الذين يأتون إلى باريس عاصمة العالم الحر وحقوق الإنسان، من أجل التظاهر والتعبير عن رفضهم سلميا لسياستكم؟"

وأضافت الرسالة التي طغى عليها أسلوب الانتقاد الحاد: "أقوالكم وأفعالكم شوهت سمعتكم وهي معادية لحقوق الإنسان التي يتمسك بها الشعب الفرنسي". وواصلت: "المواطنون الفرنسيون سلميون ومطالبهم معقولة ويمكن الاستجابة لها في وقت قصير. لكنكم لا تجيبون عن الأسئلة، بل تتركون الوضع يتدهور أكثر وذلك عبر اقتراح إجراءات وحلول خاطئة يرفضها شعب فرنسا. فمتى ستدركون بأنكم فقدتم المصداقية والثقة لدى الذين آمنوا بكم وبحزبكم قبل 19 شهر؟"

وحذر المحتجون ماكرون من تحول الغضب إلى كراهية وأن "ينزل من ’عليائه‘ ويكف عن احتقار البسطاء والفقراء الذين لا يملكون شيئا". فيما دعوه إلى تنظيم لقاء مع ممثلي "السترات الصفراء" وفتح "قنوات للحوار".

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