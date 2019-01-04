نوايا إيرانية لإرسال سفن قبالة السواحل الأمريكية

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أعلن نائب قائد البحرية الإيرانية نية طهران إرسال سفن حربية إلى غرب المحيط الأطلسي، أي قرب السواحل الأمريكية، بدءا من آذار/مارس المقبل.

وأوضح تورج حسني أن القطع البحرية الإيرانية ستتوجه في 21 من مارس إلى المحيط الأطلسي، وتشمل المدمرة "سهند" الحاملة للمروحيات، والتي انضمت قبل شهرين إلى الأسطول الجنوبي في البحرية الإيرانية.

وأثارت حاملات الطائرات الأميركية في الخليج العربي قلق النظام الإيراني، الذي يسعى عبر بحريته لمواجهة هذا الأمر من خلال إظهار العلم الإيراني قرب المياه الأميركية.

وكانت حاملة الطائرات "جون سي ستينيس" دخلت الخليج العربي، في ديسمبر الماضي، مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، وإعادة فرض العقوبات على نظام طهران.

وكثيرا ما حذرت إيران من أنها إذا لم تستطع بيع نفطها بسبب الضغوط الأميركية فلن يسمح لأي دول أخرى في المنطقة أن تقوم بذلك أيضا، مهددة بإغلاق مضيق هرمز، لكنها أخفقت في تنفيذ تهديداتها.





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