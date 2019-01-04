ملاكم يقتل أحد حراس الرئيس الأوكراني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكْتسَح مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل فاسيلي خميليوك، أحد حراس الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على يد ملاكم.

ويظهر في الفيديو رجل الأمن وهو يسقط على الأرض، بعد تلقيه ضربة واحدة من خصمه والتي أنتهت حياته ، ;كما ظهر المعتدي وهو يحاول مساعدة الضحية في استعادة وعيه، لكن بدون جدوى ليفر بعد ذلك من مكان الحادث، وذلك حسبما أفاد Kyiv TV

وتقول وسائل الإعلام المحلية، إن الضربة القاتلة جاءت من ملاكم محترف اسمه بيوتر اوتشيرتياني المعروف بفوزه في معظم مبارياته، بالضربة القاضية.

في الشريط المصور بالأبيض والأسود، يظهر في البداية حديث بين رجلين وفجأة يندلع عراك بينهما يفوز به الملاكم بالضربة القاضية.

وأفادت شرطة كييف، بأن الملاكم المعروف حضر بنفسه إلى الشرطة برفقة محامي الدفاع وسلم نفسه.

وقالت: "تم تصنيف الحادث على أنه جريمة قتل متعمد. ويجري البحث حاليا للقبض على الشخص الثالث".

وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن الضحية، كان من عناصر حراسة رئيس أوكرانيا، وهو متزوج وأب لبضعة أطفال.



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