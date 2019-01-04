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متمردون يهاجمون شرطة ميانمار في ولاية راخين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (أ ف ب)

قتل 13 شرطياً في ميانمار في هجمات متزامنة على مراكز للشرطة نفذها عدد كبير من المتمردين البوذيين في ولاية راخين على ما أفاد السلطات.

وقالت سلطات ميانمار إن مسلحين من "جيش أراكان" المطالب بتوسيع الحكم الذاتي للمجموعة الاثنية البوذية، هاجموا أربعة مراكز للشرطة في شمال ولاية راخين.

و أكد بيان رسمي إصابة تسعة من أفراد الشرطة أيضاً مما يضيف بعداً خطيراً جديداً إلى النزاع في هذه الولاية الواقعة غرب ميانمار.

 

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