"حلم كاشغار".. المساجد مهجورة ومغطاة بأسلاك شائكة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

تحقيق جديد في قضية تعرض الإيغور لعدد من الانتهاكات المجحفة بحقهم ، ما كشف عن إغلاق السلطات الصينية للمساجد وتحويل أحدها الى حانة لشرب الخمور يرتادها السياح ..

القصة بدأت منذ أن ضمت الصين عام 1949 مناطق تعرف بتركستان الشرقية، لتعيد تسميتها بإقليم شينجيانغ، التي تعني في الصينية إعادة الأرض إلى بلادها من جديد.



الإقليم تسكنه غالبية من الإيغور المسلمة، التي تتعرض للاضطهاد والقمع من قبل السلطات الصينية.

كاشغار، إحدى مدن الإقليم القديمة الواقعة على طريق الحرير، شهدت آخر أشكال القمع التي يواجهها الإيغور، إذ حول مسجد محلي في المدينة إلى بار يزوره السياح، يسمى "حلم كاشغار"، وفقا لتحقيق نشره موقع "China file".

التحقيق كشف أن الإيغور لا يستطيعون ممارسة طقوس عبادتهم وزيارة المساجد بحرية، خوفا من الاعتقال، والسلطات الصينية تحاول طمس هوية سكان المدينة، بإزالة الشعارات الدينية واللافتات التي تدل على ثقافة وأصل سكان المدينة والإقليم بشكل عام.

التحقيق أعدته الصحفية "جوان فينلي"، وكشفت أن المساجد مهجورة ومغطاة بأسلاك شائكة، ووضعت السلطات حواجز على مداخل المساجد إضافة لوجود حراس يتحققون من بطاقات هويات الداخلين للمسجد.

فينلي قالت إن الإيغوريين يخشون ممارسة شعائرهم الدينية لخوفهم من التعرض للاعتقال أو المساءلة، أو حرمانهم من وظائفهم ورواتبهم كعقاب لهم.

المحال التجارية والتعليم كان له نصيب من عملية القمع وطمس الهوية، فالتحقيق أظهر أيضا أن السلطات الصينية عمدت إلى إزالة كافة اللافتات التي تشير إلى وجود طعام "حلال" مما يدل على وجود الإيغور، ورسخت أفعالها بإزالة جميع الكتب التي تعلم الأطفال بلغة الإيغور، ليحل محلها اللغة الصينية.

وفي سلسلة تحقيقات تنشرها صحف ووسائل إعلام عالمية، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نشرت مقال رأي وصف معسكرات الصين التي تقوم باحتجاز الإيغور واضطهادهم، بأنها امتداد أكثر حداثة لمعسكرات الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي.

عدد المعتقلين من الإيغور يقدر بنحو مليون مسلم، ممن هم مضطرون للتخلي عن لغتهم ودينهم والخضوع للتلقين السياسي .

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