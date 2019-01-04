بالأرقام.. انخفاض عدد المهاجرين عبر المتوسط خلال 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد المهاجرين أو المفقودين خلال محاولتهم العبور من البحر المتوسط إلى أوروبا، انخفض إلى أكثر من الربع في عام 2018، بالمقارنة مع العام الماضي، أي ما يعادل 2262 قتيلاً أو مفقوداً.

وأوضحت المفوضية، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا في العام نفسه بنفس المستوى تقريباً، مع وصول 11.3482 شخصاً نزولاً من 17.2301 العام الماضي، فيما وصل عدد المفقودين أو القتلى في عام 2017 إلى 3139 مهاجراً.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية سيلين شميدت، لوكالة "فرانس برس" إن "البحر المتوسط، شكّل لسنوات أكثر بحر مميت في العالم للمهاجرين واللاجئين".

وبحسب بيانات المفوضية، فإن إسبانيا باتت المعبر الأساسي بالنسبة للمهاجرين واللاجئين القادمين من شمال إفريقيا إلى أوروبا، مع تسجيل وصول 55756 شخصاً إلى هناك عبر البحر في عام 2018، أما إيطاليا التي تحكمها أحزاب مناهضة بشدة للهجرة، فقد خفضت عدد الواصلين إليها بشكل كبير العام الماضي إلى 23371 شخصاً، من 11.9369 وصلوا عام 2017، عبوراً من ليبيا.

وتبين البيانات أكثر انخفاضاً من عام 2015، عندما وصلت إلى ذروتها، مع عبور ما يقارب مليون شخص المتوسط إلى أوروبا، خصوصاً من تركيا أو اليونان.

ورغم هذه الأرقام، لا تزال تأثيرات تدفق المهاجرين ذلك العام حاضرة في القارة، مع إشعالها جدالات بشأن سياسات الهجرة، وتعزيزها لحضور أحزاب اليمين المتطرف سياسياً في الدول التي استقبلت عدداً كبيراً من المهاجرين مثل إيطاليا وألمانيا والسويد.

وسجل أكبر عدد من المهاجرين الذين قدموا إلى أوروبا، من غينيا في غرب إفريقيا (13067 مهاجراً)، يليها المغرب (12745 مهاجراً)، ثمّ مالي (10327 مهاجراً).

ووفقاً للأرقام الصادرة عن المفوضية، فإن السوريين كانوا رابع أكبر فئة من المهاجرين (9839 مهاجراً)، يليهم الأفغان (7621 مهاجراً)، والعراقيون (7333 مهاجراً).

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