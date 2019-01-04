انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة للنواب الأمريكي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعيد انتخاب الديموقراطية نانسي بيلوسي الخميس رئيسة لمجلس النواب الأميركي، في عودة تاريخية لتولي ثالث أعلى منصب في السياسة الأميركية.

وتعود في سن 78 عاما، إلى المنصب الذي شغلته بين 2007 و 2010 حين أصبحت أول امرأة في التاريخ الأميركي تتولاه.

وبصفتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ستواجه بيلوسي بشكل منتظم الرئيس دونالد ترامب، فيما ستحاول إطلاق إشراف قوي على الرئيس وإدارته.

وستبدأ مهامها بأول تحد لترمب ، على قوانين مؤقتة للميزانية، يمكن أن تسمح إذا وقعها الرئيس باستئناف العمل في الإدارات الأميركية التي توقفت بسبب "إغلاق" جزئي منذ 22 ديسمبر.

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