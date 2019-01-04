البرازيل تعتزم نقل سفارتها إلى القدس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، عزمه نقل سفارة بلاده في إسرائيل، من تل أبيب إلى القدس، مقللاً في الوقت ذاته، من أهمية أي إجراءات انتقامية قد تتخذها دول عربية ضد البرازيل.

وقال بولسونارو في مقابلة مع شبكة "اس بي تي" التلفزيونية هي الأولى له منذ تولّيه مهامه الرئاسية الثلاثاء، إنّه اتفّق على نقل السفارة إلى القدس خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي زار البرازيل خصيصاً للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس اليميني المتشدد.

وأوضح بولسونارو، أن القرار اتخذ ولم يبق إلا تحديد موعد التنفيذ، لافتاً إلى أنّ قسم كبير من العالم العربي، يصطف إلى جانب الولايات المتحدة أو بصدد الاصطفاف بجانبها.

وكان الرئيس البرازيلي قال في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، إنه يعتزم أن يحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وينقل سفارة بلاده إلى القدس، لكنّه عاد عن ذلك لاحقاً وقال إنّه "لم يتمّ اتّخاذ قرار بهذا الشأن بعد".

وفي نفس الإطار، يمكن أن يشكل نقل السفارة تهديداً لصادرات اللحوم البرازيلية "الحلال" إلى الدول العربية، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

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