إيرلندا: سنطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أعلن وزير الزراعة الإيرلندي، مايكل كريد، الخميس، أن بلاده ستطلب من بروكسل مساعدة خاصة قدرها ملايين يورو تتعلق بلحوم البقر ومنتجات الألبان، في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وسيصّت البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير الجاري، على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، لكن معارضة نواب بريطانيين للنص، عززت فرضية الخروج من دون اتفاق.



وقال كريد لصحيفة "ايريش اندبندنت"، "يتصل الامر بمئات الملايين" مضيفاً "بين صناعة اللحوم وصناعة صيد الأسماك، نتحدث عن مبالغ ضخمة".



وأعرب كريد، عن أمله في أن يوافق الاتحاد في حال حصول بريكست من دون اتفاق، على المنح الأوروبية أثناء قمة لوزراء الزراعة الأوروبيين في لوكسمبورغ في نيسان/أبريل.

وعقدت الحكومة الإيرلندية الخميس، جلسة لمناقشة إجراءات الطوارئ الهادفة إلى مواجهة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، إذ كانت هذه الخطة نشرت قبل عطلة عيد الميلاد.

وتتعلق المساعدة الطارئة بشكل أساسي بلحم البقر ومنتجات الألبان أو صيد الأسماك، وهي القطاعات الأكثر عرضة للتأثر في حال حصلت القطيعة المفاجئة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويُرسل نحو 80% من المصدرين الإيرلنديين، منتجاتهم إلى بريطانيا، بحسب أرقام الحكومة الإيرلندية الصادرة العام 2016.

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