غوايدو يعرض خطة لإخراج فنزويلا من أزمتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

يُقدّم المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، اليوم الخميس، خطّته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفرض نفسه مقابل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يخضع لضغوط أمريكية وأوروبية شديدة.



وكشف غوايدو، أن المعارضة عقدت اجتماعات سرية مع أفراد من الجيش وقوات الأمن, في محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من سدة الحكم.

وغرقت فنزويلا، في أزمة اقتصادية حادة، إذ يعاني سكانها من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية بالإضافة إلى تضخم متزايد بلغ 10 ملايين بالمئة عام 2019 بحسب صندوق النقد الدولي.

غوايدو كتب مقالاً بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال فيه إن "أي انتقال للسلطة في البلاد سيحتاج إلى دعم عسكري"، مكرراً عرضه بالعفو عن الأشخاص غير المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.



وكتب غوايدو في تغريدة "سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرّاً، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانيّة، ونُعيد الخدمات العامّة ونتغلّب على الفقر".

وأضاف "نحن نعرف كيف نُحقّق ذلك"، وذلك غداة تظاهر الآلاف من مناصريه بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بالانضمام إليهم.

وسيتلقى غوايدو الخميس تشجيعاً جديداً مع ترقب الاعتراف به رئيساً من جانب البرلمان الأوروبي، فيما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً غير رسمي حول هذا الموضوع في بوخارست.

وكتب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني في تغريدة أن "مادورو يقمع الفنزويليين، الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون إلى جانب الشعب الفنزويلي".

وأمهلت ست دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا، مادورو حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات عامة، وإلا فستعترف بغوايدو رئيساً، إلا أنه يبدو حتى الآن أنه يتجاهل هذه التهديدات.

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