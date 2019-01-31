ترامب: المفاوضات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تجري بشكل جيد في روح تصالحية، وتحدث عن لقاء مقبل مع نظيره الصيني شي جينبينغ لتبديد نقاط الخلاف.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات أن "اللقاءات تجري بشكل جيد وبإرادة طيبة من الجانبين". وأضاف أنه "لن يبرم إي اتفاق نهائي قبل أن نلتقي أنا وصديقي شي (جينبينغ) في مستقبل قريب للنقاش والاتفاق على بعض النقاط الأكثر صعوبة".

وبعدما ذكر بأن الرسوم الجمركية على مئتي مليار دولار من الواردات من الصين يفترض أن تزيد بنسبة 25 بالمئة في الأول من آذار/مارس، قال إن "الجميع يعملون بجد" لإنجاز الاتفاق "بحلول هذا الموعد".



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