الكشف عن محاولة تهريب ذهب من فنزويلا لجهة مجهولة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (بلومبيرغ)

كشف النائب الفنزويلي المعارض خوسيه جيرا، أن طائرة روسية تستعد لتهريب 20 طناً من الذهب خارج البلاد إلى جهة مجهولة، دون أن يقدم دليلا على ذلك.

وأضاف أن شحنة الذهب التي تبلغ قيمتها نحو 840 مليون دولار تمثل نحو 20% من مخزون المعدن النفيس في فنزويلا.

ورجحت وكالة بلومبيرغ أن هذا الخبر الغريب ليس مجرد محاولة من النائب لجذب الانتباه إلى محنة فنزويلا، لأن "جيرا" خبير سابق في المصرف المركزي ولا يزال على اتصال مع زملائه القدامى هناك.

والسبب الآخر، وفقا للوكالة، هو أن شخصا لديه معرفة مباشرة بالموضوع قال لشبكة أخبار "بلومبرج" إن 20 طناً من الذهب نُحيت جانباً في البنك المركزي للتحميل.

في المقابل، امتنع وزير المالية سيمون زربا عن التعليق على الذهب في البلاد، وقال أيضا إنه لا توجد طائرة روسية في مطار سيمون بوليفار الدولي، مضيفا: "سأبدأ بإحضار طائرات روسية وتركية كل أسبوع، لكي يشعر الجميع بالخوف".

ولفتت الوكالة إلى أنه مع فقدان الرئيس نيكولاس مادورو السيطرة على الموارد المالية والاحتياطيات القليلة بالفعل في البلاد بفضل العقوبات الأمريكية، أصبح السؤال الرئيسي هو من يمكن أن يضع يديه على ما يقدر بـ200 طن من احتياطيات الذهب في الداخل والخارج.

وتحاول فنزويلا منذ سنوات زيادة احتياطاتها من الذهب بتشجيع التعدين، وجعلت الجيش يتولى المسؤولية عن مناطق شاسعة تنتج المعادن الثمينة.

وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة، أمرا تنفيذيا يجمد أصول شركة النفط الفنزولية والأصول المالية للحكومة، ويلزم الشركات الأمريكية على دفع ثمن النفط الفنزويلي المستورد من خلال حسابات خاضعة لسيطرة خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، في إجراء للضغط على نيكولاس مادورو للتنحي.

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