البرلمان الأوروبي يعترف رسمياً بغوايدو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلن ​البرلمان الأوروبي اعترافه رسمياً بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو​، رئيساً انتقالياً لفنزويلا، داعياً ​الاتحاد الأوروبي​ للاعتراف به رئيساً شرعياً لفنزويلا.

جاء ذلك في قرار تم التصويت عليه، الخميس، في بروكسل، من قبل النواب الأوروبيين، مشددين على تقديم الدعم الكامل لبرنامج غوايدو.

يأتي هذا، في إطار النص الذي اقترحته بشكل مشترك أبرز الكتل السياسية في البرلمان.

يشار إلى أنّ رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، عين نفسه "رئيساً بالوكالة" للبلاد في 23 يناير/كانون الثاني الحالي، أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس احتجاجاً على مادورو .



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