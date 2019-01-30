مجموعة ليما تعارض أي تدخل عسكري في فنزويلا

أخبار الآن| ليما- البيرو(أ ف ب)

أعلن وزير خارجية البيرو نيستور بوبوليزيو الثلاثاء أنّ مجموعة َ ليما ترفض أيّ تدخل عسكري في فنزويلا لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو. يأتي ذلك في وقت قالت فيه الولايات المتحدة إنّ "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" في شأن فنزويلا.

ومجموعة ليما هي هيئة متعددة الأطراف أنشئت عقب إعلان ليما في 8 أغسطس 2017 في ليما عاصمة بيرو، حيث اجتمع ممثلو 17 بلدا من أجل إنشاء مخرج سلمي للأزمة في فنزويلا. وصرّح الوزير لصحافيّين "بصفتنا مجموعة ليما، قلنا إننا لا ندعم أي تدخل عسكري في فنزويلا".

وأشار وزير خارجية البيرو إلى أنّ مجموعة ليما ستدرس الإثنين المقبل في أوتاوا تدابير جديدة لدعم المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا بالوكالة. وأكّد بوبوليزيو "سنواصل إعطاء قوة دفع تدعم نظام خوان غوايدو". وقال الوزير البيروفي "ليست لدينا أيّ معلومات" عن تدخل عسكرى أجنبي محتمل في فنزويلا.

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مصدر الصورة: panama today