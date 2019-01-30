قتلى ومفقودون جراء غرق زورقي مهاجرين قبالة جيبوتي

أخبار الآن| اديس ابابا - اثيوبيا - (ا ف ب)

قضى خمسة أشخاص واعتبر 130 آخرون مفقودين جراء غرق زورقين كانا يقلان مهاجرين قبالة جيبوتي، وفق ما افادت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان "بعدما تلقى بلاغا من سكان، توجه فريق من الدرك بعد ظهر اليوم الى مكان مجاور للكارثة وعثر على ناجيين إضافة الى جثث ثلاث نساء ورجلين".

واورد احد الناجين ان 130 شخصا كانوا معه على الزورق من دون ان يتمكن من تحديد عدد الركاب في الزورق الاخر.

وغرق الزورقان بعد نحو ثلاثين دقيقة من مغادرتهما بلدة غودوريا شمال شرق ساحل جيبوتي وسط احوال جوية سيئة.

واضافت المنظمة "تم ايضا ابلاغ خفر السواحل وقد باشروا عمليات بحث وانقاذ. لا تزال العمليات مستمرة مع زورقي استطلاع".

وتقع جيبوتي قبالة اليمن وقرب الصومال غير المستقرة واثيوبيا، وباتت في الاعوام الاخيرة نقطة عبور للمهاجرين الساعين الى العمل في شبه الجزيرة العربية.

والعام الفائت، قضى قبالة اليمن ما لا يقل عن ثلاثين مهاجرا من الصومال واثيوبيا غرقا فيما كانوا يحاولون بلوغ جيبوتي.

وفي آب/اغسطس 2017 قضى عشرات من المهاجرين من الصومال واثيوبيا كانوا على متن زورقين متجهين الى اليمن بعدما القى بهم مهربون في البحر.

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