روحاني يعترف بتأثير العقوبات الأمريكية على بلاده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما، محملا العقوبات الأمريكية المسؤولية.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران وأعاد فرض العقوبات عليها، سعيا لتغير السلوك الإيراني ووقف دعمها للميليشيات.

وينظم العمال ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار احتجاجات متفرقة على الصعوبات الاقتصادية مما أدى في بعض الأحيان إلى مواجهات مع قوات الأمن.

وهوت قيمة الريال الإيراني في الأشهر الأخيرة مما جعل من الصعب على المواطن العادي تلبية احتياجاته، مما تسبب بموجات احتجاجية عديدة ضد النظام الإيراني.

وقدم روحاني في وقت سابق، ميزانية الحكومة للعام الجديد 2019 إلى البرلمان، بعد فترة من المماطلة والتضارب في موعد تقديمها، وعزت الحكومة هذا التأخير إلى وضع تعديلات وإضفاء اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.

ويبلغ حجم الميزانية 4700 تريليون ريال إيراني، وهو أعلى من الرقم الذي اقترحه روحاني في السابق، وهو 3700 تريليون ريال، لكن الميزانية الجديدة تبلغ فعليا أقل من نصف هذا المبلغ نظرا لضعف قيمة العملة المحلية.

وقال روحاني في ذلك الوقت، إن العقوبات الأمريكية سيكون لها تأثير على معيشة المواطنين والنمو الاقتصادي للبلاد.

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